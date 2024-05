ESPN aposta em Corinthians e Flamengo exclusivos para bombar audiência

A ESPN terá uma oportunidade rara hoje de transmitir com exclusividade dois jogos dos times de maiores torcidas do país em sequência. O canal esportivo da Disney terá Nacional-PAR x Corinthians, pela Copa Sul-Americana, às 19h (horário de Brasília), e logo em seguida Palestino-CHI x Flamengo, pela Libertadores, com início marcado para as 21h. O streaming Star+ também mostra os dois jogos.

Com Corinthians e Flamengo em campo sem qualquer concorrência nas transmissões dessas partidas, a expectativa é de 'bombar' a audiência da ESPN nesta terça-feira (7) na rodada dupla.

O jogo do Timão terá narração de Fernando Nardini e comentários de Fábio Santos, com Mário Marra comentando também diretamente do estádio Defensores del Chaco, no Paraguai, além de reportagens de Lilly Nascimento. O Star+ terá o mosaico multicâmeras dessa partida em transmissão alternativa comandada por William Tavares, com análises de Vitor Birner.