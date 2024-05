Globo define detalhes de cobertura da Copa América e abre com convocação

A Globo já definiu os detalhes da cobertura da Copa América de 2024, que terá transmissão exclusiva do grupo em todas as plataformas. O primeiro passo será a exibição da convocação do técnico Dorival Júnior, nesta sexta-feira (10), a partir das 11h50 (horário de Brasília), no sportv e no Globoplay, além do portal ge. O evento deve começar às 12h.

O elenco convocado por Dorival vai jogar amistosos de preparação para o campeonato contra México, no dia 8 de junho, e Estados Unidos, no dia 12. Ambos os duelos terão transmissão da TV Globo, do sportv e do Globoplay.

Na Copa América, a TV Globo vai transmitir os três jogos do Brasil na fase de grupos, duas partidas das quartas de final, duas semifinais e a decisão do título. O sportv vai transmitir todos os 32 jogos da competição. O Globoplay terá a reprodução dos sinais da TV Globo e do sportv.