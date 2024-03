Globo fecha acordo para transmitir jogos do Santos como mandante na Série B

A Globo anunciou hoje que fechou acordo com o Santos para a transmissão dos 19 jogos do clube como mandante na Série B do Brasileirão 2024. Todas essas partidas serão exibidas no Premiere, canal pay-per-view da empresa, mas o contrato prevê também a exibição de jogos no sportv e na TV Globo.

O Santos foi rebaixado pela primeira vez na história no ano passado e não faz parte do acordo coletivo fechado pela agência Brax com a CBF e os clubes que participaram da Série B em 2023. Por isso, usando a chamada 'Lei do Mandante', estava livre desde o rebaixamento para negociar sua adesão ou não ao contrato da segunda divisão.

Nos últimos dias, a própria continuidade da Brax foi colocada em dúvida. Segundo o jornalista Flavio Ricco, do R7, a agência teria comunicado à CBF e aos clubes que não conseguiria honra o contrato assinado no ano passado e que passa dos R$ 230 milhões nos valores acertados para 2024.