VT de nocaute de Popó sobre Bambam aumenta audiência da TV Globo em 40%

A exibição do confronto entre Acelino Popó Freitas e Kleber Bambam, mesmo em versão gravada, rendeu um aumento de 40% na média de audiência da TV Globo na madrugada de sábado (24) para domingo (25) em São Paulo. Popó nocauteou Bambam com apenas 36 segundos de luta.

A luta principal da quarta edição do FMS (Fight Music Show) conseguiu média de 7 pontos de audiência na região metropolitana de São Paulo, dois a mais que a média da faixa horária nas últimas quatro semanas. O duelo entre o tetracampeão mundial de boxe e o vencedor do primeiro BBB foi visto por 37% dos aparelhos ligados.

No Rio de Janeiro, a audiência da TV Globo também registrou aumento com a luta. De acordo com os dados consolidados da Kantar Ibope Media, a emissora fez também 7 pontos, 35% acima da média no horário dos quatro sábados anteriores. A participação entre os televisores ligados foi de 38%.