Por que tantos jogos decisivos estarão fora da TV aberta nesta semana

Vale lembrar que anteriormente, no ciclo de 2019 a 2022, esse torneio foi colocado no pacote de transmissões da Copa Sul-Americana, que não foi vendida para TVs abertas na ocasião, ficando exclusiva do streaming DAZN em 2019 e 2020, e do extinto canal pay-per-view Conmebol TV em 2021 e 2022. Ou seja, a Recopa vai completar dois ciclos de quatro anos cada longe da TV aberta.

No caso da Libertadores, o pacote comprado pela Globo dá direito a jogos da fase preliminar da competição, assim como já funcionava com o SBT no ciclo anterior. Mas a emissora opta por priorizar a linha de shows liderada pelo reality Big Brother Brasil no começo do ano.

O pacote comercial oferecido ao mercado publicitário e específico sobre a Libertadores já apontava que a emissora fará 13 transmissões nacionais da competição (seis rodadas da fase de grupos, dois jogos das oitavas de final, dois jogos das quartas, dois jogos na semifinal e a final única), além de outras exibições gratuitas no Globoplay e no portal ge, justamente as partidas da fase preliminar.

Inclusive essas transmissões digitais começaram antes mesmo da entrada dos brasileiros, com a cobertura ao vivo dos jogos que definiram o Aurora-BOL como adversário do Botafogo no atual estágio da competição. A Globo tem o direito de escolher uma partida em ida e volta como se estivesse transmitindo na TV aberta, e escolheu os dois duelos do time carioca, que foram marcados para o horário tradicional da emissora (duas quartas, 21 e 28/02, 21h30), mas ficarão restritos aos canais digitais da empresa.

Os jogos do Red Bull Bragantino contra o Águilas Doradas-COL ficaram para escolha do Paramount+, que já mostrou a primeira partida ontem com exclusividade. A ESPN e o Star+ decidiram pegar o mesmo duelo que a Globo e vão de Botafogo x Aurora, aproveitando essa estratégia sem TV aberta da emissora carioca.

No ano passado, isso também aconteceu com o Atlético-MG na estreia do clube na fase preliminar da Libertadores, mas depois a Globo decidiu liberar a TV Globo Minas para transmitir regionalmente as partidas de volta do Galo nos dois estágios da chamada "Pré-Libertadores". Ainda não se sabe se isso poderá acontecer com o Botafogo também, especialmente porque o clube, se passar do Aurora, poderá cruzar com o Red Bull Bragantino e fazer um duelo brasileiro na fase seguinte.