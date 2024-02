ESPN aposta em 10 eventos para lutar por audiência em fevereiro; veja lista

7 - Copa do Nordeste

Iniciada no último fim de semana, a Copa do Nordeste tem um jogo por rodada na ESPN e no Star+. A estreia foi com Bahia 2 x 1 Sport no domingo (4). O próximo jogo será Vitória x ABC, no sábado (10) às 19h (horário de Brasília). Também já está definida a transmissão da terceira rodada, no dia 15, uma quinta-feira, com Bahia x América-RN às 20h. A transmissão de estreia teve alguns problemas com a qualidade de imagem, que é de responsabilidade da organização do campeonato, mas fica a expectativa para ver como serão os próximos duelos exibidos.

8 - Final da Copa da Liga Inglesa

Liverpool e Chelsea vão definir o campeão da Copa da Liga Inglesa no dia 25, um domingo, em mais um jogo que será aposta de audiência da ESPN e do Star+ com o público de futebol europeu. O duelo será realizado às 12h (horário de Brasília).

9 - Liga Europa começa o mata-mata

A Disney tem os direitos da Liga Europa e usa a ESPN e o Star+ para mostrar a competição, que neste mês começa sua fase mata-mata. O playoff terá jogos como Feyenoord x Roma, Milan x Rennes, Benfica x Toulouse, e Shakhtar Donetsk x Olympique de Marselha. As partidas serão realizadas em duas quintas-feiras, 15 e 22 de fevereiro.