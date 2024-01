A TV Globo está comemorando a audiência que a 'Faixa Combate' conseguiu ao longo de 2023 com transmissões de melhores momentos das edições do Jungle Fight, evento de MMA que foi ao ar em algumas das noites e madrugadas de sábado no canal aberto.

De acordo com dados da Kantar Ibope Media, as lutas da 'Faixa Combate' atraíram mais de 19 milhões de espectadores no ano passado, com média de 9,4 milhões por transmissão.

O programa foi exibido na faixa horária que sucede o 'Altas Horas' e conseguiu uma média de 6 pontos no PNT (Painel Nacional de Televisão), que é a média ponderada de todas as 15 praças com medição do Ibope, fazendo a TV Globo ter o triplo de audiência da segunda colocada.