No dia da final, com o jogo marcado para as 17h (horário de Brasília), o canal principal da ESPN promete dedicar nove horas de grade exclusivamente para a cobertura da partida, com edições especiais do ESPN FC, SportsCenter, Abre o Jogo e Linha de Passe.

Os trabalhos jornalísticos começarão às 13h15, indo até as 23h, contando com as reportagens de Lilly Nascimento e Duda Gonçalves, além de participações do apresentador Felipe Motta e do comentarista Elton Serra também diretamente do Uruguai.

A transmissão da Disney estará disponível na ESPN, em TV paga, e no Star+, no streaming. Além da empresa, a final da Sul-Americana terá transmissão ao vivo do SBT em TV aberta.