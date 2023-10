A CazéTV ultrapassou a marca de 170 mil aparelhos conectados simultaneamente na noite de hoje no YouTube, além de mais de 50 mil na Twitch com a mesma transmissão. Não foi de nenhum campeonato da elite do futebol profissional, mas com a final da Copa Acerj, o torneio de imprensa do Rio de Janeiro no futebol society (fut7).

A marca de 100 mil no YouTube foi batida já no meio da partida entre os times dos profissionais da própria CazéTV e da Sintonia Esportiva. No segundo tempo, o contador do YouTube já mostrava 143 mil aparelhos, enquanto a Twitch apontava quase 50 mil.

Para completar, o jogo em si ajudou. Depois de sair perdendo por 2 a 0, o time comandado por Casimiro Miguel empatou no último lance e levou a disputa para a prorrogação e, posteriormente, para os "pênaltis" (na verdade, uma disputa de shootout nessa modalidade). No momento da cobrança que definiu o título da CazéTV, a audiência passava de 170 mil no YouTube e 58 mil na Twitch.