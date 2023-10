O sportv fechou com o campeão olímpico Bruno Schmidt (medalhista de ouro ao lado de Alisson Cerutti na Rio-2016) para comentar o Mundial de Vôlei de Praia, que será exibido pelo canal a partir de sexta-feira (6). Será a estreia de Bruno, que leva a experiência de ter vencido também o Mundial de 2015, na função de comentarista.

"Tenho certeza de que essa nova experiência vai ser bem legal. Analisar os pontos é algo que já fazia mentalmente dentro da quadra, para buscar as melhores maneiras de tornar o jogo favorável para o meu time, e agora fazer isso do lado de cá das câmeras vai ser bem tranquilo. O Mundial tem tudo para ser uma competição bem nivelada e espero que os brasileiros façam uma ótima campanha", disse Bruno Schmidt.

A primeira transmissão do canal será na sexta a partir das 23h (horário de Brasília) no sportv3. O Mundial de Vôlei de Praia será realizado no México. A competição vai até o dia 15 de outubro e vale, além do título mundial, uma vaga olímpica para o país que tiver uma dupla campeã no torneio masculino e também no feminino.