Como a Globo mobiliza esforços, grade e a divulgação do 'Futebol Solidário'

No próximo domingo (26), quando mais uma vez não haverá jogos do Brasileirão por causa da situação do estado do Rio Grande do Sul após as chuvas e enchentes ocorridas na virada de abril para maio, a TV Globo terá uma partida de futebol em sua grade no tradicional horário das 16h (horário de Brasília), mas bem diferente e que está recebendo uma mobilização intensa nos últimos dias. Será o 'Futebol Solidário', uma ação em conjunto do 'Domingão com Huck', do Entretenimento, e do Esporte da emissora.

O 'Futebol Solidário' será um evento para arrecadar fundos para as vítimas das cheias no RS, e contará com a participação de nomes do esporte e do entretenimento no Maracanã. Os times, inclusive, ganharam os nomes de "União" e "Esperança". Os técnicos de cada equipe serão Dorival Júnior, atual comandante da seleção brasileira masculina de futebol, e Mano Menezes, que já passou por esse cargo entre 2010 e 2012.

Entre os nomes já confirmados para o campo estão Ronaldinho Gaúcho e Cafu, capitães das duas equipes, além de Adriano Imperador, Bebeto, Petkovic, Diego Ribas, Filipe Luis, Nenê, D'Alessandro, Formiga, Ludmilla, Wesley Safadão, Belo, Nattanzinho, Renato Goes, Marcello Melo Jr, e mais outros astros, totalizando cerca de 50 jogadores na partida beneficente.