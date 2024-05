ESPN aposta em finais de copas nacionais na Europa para encerrar temporada

Os repórteres João Castelo Branco e Renato Senise, correspondentes internacionais da ESPN, estarão diretamente do estádio de Wembley, palco da decisão da Copa da Inglaterra.

No Star+, no mesmo horário, haverá a transmissão da final da Copa da Escócia entre Celtic e Rangers, duelo exclusivo da plataforma de streaming que contará com a narração de Maurício Bonato e os comentários de André Donke.

Mais tarde, às 15h, o Bayer Leverkusen enfrenta o Kaiserslautern pela final da Copa da Alemanha. Apesar de ter pedido a invencibilidade na última quarta ao ser derrotado pela Atalanta na decisão da Liga Europa, o Leverkusen, que foi campeão da Bundesliga, ainda pode coroar uma temporada invicta considerando apenas jogos nacionais se não perder nessa decisão de sábado.

A final da copa alemã vai ter transmissão da ESPN e do Star+. Luiz Carlos Largo narra, com comentários de Gustavo Zupak e análises de Leonardo Gaciba nas questões de arbitragem.

No domingo, o destaque será a final da Taça de Portugal entre Porto e Sporting. O jogo começa às 13h15 e terá narração de Camilla Garcia, com comentários de André Donke. ESPN e Star+ transmitem o duelo que vai render o último troféu da temporada no futebol português.