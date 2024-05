Por que a final da Liga Europa terá gosto de despedida para ESPN e SBT

Com isso, o SBT, que tinha os direitos de TV aberta neste ciclo de 2021/22 a 2023/24, também deixa a competição que transmitiu apenas nas duas últimas fases de cada edição neste período. A TV Cultura exibiu a Liga Europa como sublicenciada da emissora de Silvio Santos. Se algum canal aberto quiser mostrar a próxima temporada, inclusive a própria Cultura, ou o SBT, terá que sublicenciar com a LiveMode.

Nos bastidores, o SBT já considera que não terá a Liga Europa e nem a Conference League, e que ficará apenas com a Champions League a partir do segundo semestre entre as três principais competições da Uefa. O torneio principal, que já é transmitido desde 2021 pelo canal, vai continuar nos próximos três anos graças a um acordo de sublicenciamento com a Warner Bros. Discovery, que garantiu a exclusividade total da Liga dos Campeões no Brasil até 2027.

Para a despedida na Liga Europa, a ESPN programou uma transmissão com a presença do correspondente internacional André Linares diretamente do Aviva Stadium, em Dublin, na Irlanda, onde o título será definido hoje. Do Brasil, o jogo será narrado por Rogério Vaughan, acompanhado dos comentaristas Eugênio Leal e Renata Ruel. O Star+ mostra o duelo com essa mesma transmissão. A Disney completa a exibição dos 140 jogos do torneio na temporada, com mais de 200 horas de conteúdo ao vivo.

O SBT terá na decisão Atalanta x Bayer Leverkusen o repórter João Venturi. A equipe de transmissão no Brasil vai contar com a narração de Cleber Machado, comentários de Mauro Beting e Nadine Basttos. Na TV Cultura, a narração será de Marco de Vargas, acompanhado do comentarista Arnaldo Ribeiro.

As mesmas emissoras vão mostrar na próxima quarta-feira (29) a final da Conference League, mais uma vez às 16h, com disputa entre Olympiacos e Fiorentina.