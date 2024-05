Coronado prevê 'sacrifício' para jogar com Garro no Corinthians

Igor Coronado prevê um "sacrifício" para poder jogar com Rodrigo Garro no time titular do Corinthians.

O que aconteceu

Coronado admite que não é ponta, mas entende que ele ou Garro podem desempenhar a função, assim como foi na vitória por 3 a 0 sobre o Racing-URU.

A ideia é que Coronado e Garro se alternem na posição, com liberdade para se movimentar e confundir a defesa adversária. O desempenho que melhorou nos treinos foi notado na prática diante dos uruguaios.