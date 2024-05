Brasil x Itália: veja quem vai narrar na TV Globo o jogo de vôlei masculino

O duelo do Brasil contra a Itália nesta primeira semana da Liga das Nações Masculina de Vôlei terá transmissão da TV Globo no próximo domingo (26) dentro do 'Esporte Espetacular', a partir das 10h (horário de Brasília). A emissora já definiu o time que vai comandar a exibição do duelo, que é um clássico do vôlei mundial.

A narração será de Everaldo Marques, com comentários de Nalbert e Fabi Alvim. A partida será realizada no Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, que já recebeu na semana passada a edição feminina do evento.

Brasil e Itália inclusive se reencontram no palco da final olímpica de 2016, quando a seleção brasileira do técnico Bernardinho conquistou a medalha de ouro. O sportv2 também vai transmitir o jogo de domingo, com Luiz Carlos Jr. na narração e comentários de Marco Freitas e William Arjona.