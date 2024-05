Super Copa Pionner fecha acordo para transmissão de final no Podpah em 2024

A ideia original foi promover um torneio que não apenas comemorasse a história do time, mas juntasse as principais equipes de várzea da capital paulista novamente, preenchendo um 'vácuo' deixando pela tradicional Copa Kaiser. Inspirada também na Liga dos Campeões da Europa, surgia em 2016 a 'Super Copa Pioneer'. No ano passado, a competição realizou sua final no Allianz Parque, arena do Palmeiras, com recorde de público na várzea, mais de 30 mil pessoas.

A edição de 2024 conta com 80 times que competem em duas sedes, CDC Dorotéia e Arena Santa Amélia. A premiação total da competição chega a R$ 250 mil, de acordo com a organização, sendo R$ 130 mil para o campeão. Ex-jogadores conhecidos do futebol profissional brasileiro atuam na competição, como o zagueiro Maurício Ramos, o volante Cristian, o meia Bruno César e o atacante Wellington Paulista.