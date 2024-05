Final da Copa da Inglaterra alcança 1,2 milhão e faz ESPN liderar TV paga

O fim de semana da ESPN teve ainda outro momento de liderança com a Copa do Nordeste. A emissora exibiu a semifinal entre Sport e Fortaleza, no domingo, e ficou com quase o dobro da audiência do segundo canal mais visto em toda a TV por assinatura. A competição regional acumula um crescimento de 29% em relação à edição de 2023 no canal pago da Disney, que exibirá as finais entre Fortaleza e CRB nos dias 5 e 9 de junho.