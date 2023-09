O ex-lutador Demian Maia vai estrear na próxima segunda-feira (25) uma série no Combate, canal da Globo especializado no mundo das lutas. A produção, batizada como "Experiência de Mestre", terá oito episódios e chega com a premissa de "propor uma troca de experiência com personalidades de diversas áreas".

O episódio de estreia, que vai ao ar a partir das 19h30 (horário de Brasília) no dia 25, terá a participação do ator Rômulo Arantes Neto. O primeiro conceito abordado pela série e que deverá ser desenvolvido ao longo do programa é a paciência.