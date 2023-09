O pacote de contratações da TNT Sports para reforçar o time da casa na Champions League inclui ainda a comentarista Juliane Santos e os narradores Aldo Luiz, Felipe Leite, Rodrigo Bitar, Ennio Ricanelo e Junior Lampard, denotando uma aposta em nomes mais jovens na comunicação.

"A TNT Sports tem uma forte tradição na formação de jovens profissionais. Faz parte da nossa essência. Alguns dos talentos que hoje brilham nas transmissões de Champions League, Paulistão e Brasileirão tiveram as suas primeiras oportunidades aqui na casa e cresceram junto com a gente. Nós estamos novamente apostando nesse formato. Acreditamos muito no potencial da Juliane, do Rodrigo, do Aldo, do Ennio, do Junior e do Felipe. São grandes comunicadores que poderão se desenvolver e aprender ainda mais conosco. Eles terão referências fantásticas para se inspirar", disse o head de esportes da Warner Bros. Discovery no Brasil, Diego Vieira.