Globo define cobertura da Eurocopa 2024 com 1º jogo ao vivo na TV aberta

Imagem: Eddie Keogh - The FA/The FA via Getty Images

O jogo de abertura da Eurocopa-2024 terá transmissão ao vivo em TV aberta no Brasil. A Globo escolheu Alemanha x Escócia, no dia 14 de junho, às 16h (horário de Brasília), como uma das cinco partidas que vai exibir nesta mídia durante o torneio, que será realizado em terras alemãs até o dia 14 de julho. Além deste duelo, serão transmitidos mais quatro pela TV Globo, um por fase, com oitavas de final, quartas, semi e final.

No sportv, serão 26 partidas transmitidas nesta Euro. O pacote da Globo contempla metade da competição com exclusividade, com a outra metade ficando com a CazéTV. São 25 jogos exclusivos para cada veículo. As cinco partidas da TV Globo saem do mesmo pacote do sportv, portanto. A final é o 26º jogo de cada pacote, sendo compartilhada por todos os detentores. A CazéTV vai estrear na competição com Espanha x Croácia, no dia 15 de junho, às 13h.

Alguns jogos do canal pago da Globo vão contar com o 'Aquecimento sportv', programa especial na faixa pré-jogo. O 'Seleção sportv', comandado por André Rizek, também vai participar da cobertura após as partidas com gols, melhores momentos, análises e polêmicas.