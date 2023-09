Nas eliminatórias sul-americanas, prevalece uma regra semelhante à "lei do mandante" que existe no Brasil, e cada seleção pode negociar seus próprios jogos. A Globo fechou com a CBF em maio, e no mês passado anunciou acordos firmados por meio das agências Mediapro e Brax para ter outras oito equipes. A Bolívia ficava como exceção até então.

Classificação e jogos Eliminatórias Sul-Americanas

Mais cedo, a Fifa chegou a enviar um comunicado anunciando a transmissão de Bolívia x Argentina em seu streaming oficial, o FIFA+, mas sem detalhar para quais países a exibição estaria disponível. Portanto, ainda não era possível afirmar que o território brasileiro teria acesso.

Assim, TV Globo e sportv possuem um pacote com 90 partidas, com a TV aberta exibindo apenas as que envolvem a seleção brasileira, e o canal pago mostrando o pacote completo.

A Bolívia estreou sendo goleada pelo Brasil na última sexta-feira (8), quando a seleção de Fernando Diniz aplicou um 5 a 1 jogando em Belém, no Pará. No dia anterior, a Argentina fez sua primeira partida em casa, contra o Equador, e venceu por 1 a 0, com gol de falta anotado por Lionel Messi.