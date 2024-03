Crise climática: estações de esqui podem ficar sem neve até fim do século

13% das áreas de esqui analisadas experimentarão uma redução de 100% nos dias de cobertura de neve anual até 2071-2100

20% delas perderão entre 50% e 100% da cobertura

Sob um cenário de altas emissões, as áreas de esqui no Hemisfério Sul (Andes, Alpes Australianos, Alpes da Nova Zelândia) e as dos Alpes Japoneses e dos Apalaches serão mais severamente afetada

Fauna e flora em áreas de altitudes mais elevadas também serão afetadas

Regiões de esqui de oito diferentes áreas do mundo poderão desaparecer completamente neste século, de acordo com uma pesquisa da universidade de Bayreuth, na Alemanha. O estudo analisou sete grandes regiões de esqui ao redor do mundo: Alpes Europeus, Andes, Apalaches (América do Norte), Alpes Australianos, Alpes Japoneses, Alpes da Nova Zelândia e as Montanhas Rochosas (América do Norte) apontou que os impactos do derretimento de gelo vão muito além do esporte e do turismo, podendo afetar fauna e flora nessas áreas de altitudes mais elevadas.

De acordo com os pesquisadores, sob diferentes cenários de mudança climática, as regiões de esqui vão enfrentar uma redução significativa nos dias de cobertura de neve.