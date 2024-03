Cientistas avaliam usar sal em nuvens para conter aquecimento do mar

Um novo método para diminuir o ritmo das mudanças climáticas chamado MCB (marine cloud brightening) está ganhando destaque como uma das formas de intervenção na natureza para controlar o aquecimento global. Um artigo publicado recentemente na revista “Science Advances”avalia, porém, que é preciso ter cautela com o método, já que os efeitos negativos podem ser drásticos.

O MCB consiste no uso de sprays de água salgada nas nuvens marinhas para aumentar sua capacidade de refletir a radiação solar. Com isso, a quantidade de energia absorvida pelo mar irá diminuir, o que minimizaria a elevação das temperaturas do oceano.

A ideia é utilizar um barco para, já no oceano, lançar água do mar na atmosfera por meio de um spray. As gotículas de água vão evaporar e, assim, produzir finas partículas de névoa de aerossol, que serão transportadas por movimentos do ar até as nuvens.