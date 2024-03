Falta de transparência na cadeia é maior entrave para moda ser sustentável

Outro projeto é o Aquasave, que consiste na economia de água durante a lavagem e no uso da biomassa gerada pela lavagem como combustível. E, por fim, ela promove o tratamento de efluentes por meio da remoção de mais de 90% da carga orgânica da água antes de devolvê-la ao rio Piracicaba, no interior de São Paulo.

Outras alternativas passam pelo uso de corantes naturais no tingimento (na produção do denim, essa opção permite o abandono do uso da tóxica anilina) e na busca por fontes alternativas de energia. De acordo com Baruque, algumas confecções no sul do país já substituíram o fornecimento de energia elétrica por placas solares.

Desafios

Apesar de o escopo de ações no cardápio da sustentabilidade ser grande e variado, muitas dessas opções ainda são incorporadas em pequena escala, explica a professora da UFPI. E, claro, não passam pelo fast fashion, cujo modelo produção em larga escala acontece em países sem fiscalização ambiental ou trabalhista.

Além disso, as dificuldades para que empresas e marcas as empreguem são diversas. Segundo um relatório da ONU com base nas respostas dos signatários da iniciativa de zerar as emissões de carbono até 2050 (inclui empresas como Adidas, Burberry, Chanel e Decathlon), as principais barreiras são: falta de propriedade direta dos ativos, compromisso ou capacidade dos fornecedores e viabilidade tecnológica.

Para além dos benefícios ambientais, vender sustentabilidade também virou um ativo de valor. De acordo com a gerente de moda da Santista Jeanswear, muitos lojistas, ao comprarem seus produtos, também têm pedido assessoria de marketing para trabalhar melhor esses conceitos de forma a aproveitar o capital verde associado.