Mudanças climáticas redefinem a produção de vinho

Ao analisar uma ampla bibliografia sobre o tema, os pesquisadores estudaram os desdobramentos da variação de temperatura, precipitação, umidade, radiação e níveis de CO2 na produção vinícola mundial, bem como as estratégias de adaptação necessárias para enfrentar esse cenário em transformação.

Atualmente, as regiões vinícolas predominantes estão concentradas em latitudes médias, como Califórnia (EUA), sul da França, norte da Espanha e Itália, Barossa (Austrália), Stellenbosch (África do Sul) e Mendoza (Argentina), onde as condições climáticas permitem o amadurecimento ideal das uvas, sem excesso de calor e com baixa pressão de doenças.

Contudo, cerca de 90% das regiões vinícolas tradicionais, especialmente aquelas situadas em áreas costeiras e de baixada na Espanha, Itália, Grécia e sul da Califórnia, correm o risco de desaparecer até o final do século devido à crescente seca e à frequência elevada de ondas de calor provocadas pelas mudanças climáticas.

O aquecimento global está alterando a viabilidade de diversas regiões. Enquanto algumas, como os estados de Washington e Oregon, nos EUA, a Tasmânia e o norte da França, se tornam mais propícias à produção de vinho, outras, como as tradicionais, enfrentam desafios crescentes. Essa transformação na adequação climática depende diretamente do nível de elevação das temperaturas.

De acordo com o artigo, mudanças no material vegetal, sistemas de treinamento e manejo de vinhedos são algumas das estratégias que podem ser adotadas para lidar com o novo cenário climático. No entanto, tais adaptações podem não ser suficientes para manter a viabilidade econômica da produção de vinho em todas as áreas.

Além disso, novas regiões vinícolas vão surgir em locais antes considerados inadequados, aproveitando o aumento das temperaturas. No entanto, esse crescimento traz consigo desafios ambientais, como a ameaça à preservação de habitats naturais, afirmam os autores do estudo.