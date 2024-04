Transição para carro elétrico enfrenta obstáculos na Europa

O carro elétrico é um elo-chave do plano climático europeu, mas sua popularização nas estradas do continente bate em importantes obstáculos a uma década da proibição da venda, em 2035, de novos veículos a combustão.

As vendas de veículos recarregáveis de "emissões zero" na União Europeia estacionaram, ou, até mesmo, retrocederam, nos últimos meses.

Ao longo do ano, os veículos elétricos representam 12% ou menos do total de vendas na Europa, contra 14,6% no ano passado.