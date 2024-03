Petrobras é uma das 5 piores petrolíferas em avaliação de metas climáticas

"Empresas de todo o mundo estão declarando publicamente que apoiam as metas do Acordo de Paris e afirmam ser parte da solução para acelerar a transição energética", disse Maeve O'Connor, analista de petróleo e gás da Carbon Tracker e autora do relatório. "Infelizmente, porém, vemos que nenhuma delas está atualmente alinhada com os objetivos do Acordo de Paris", acrescentou.

O relatório visa responsabilizar as empresas e influenciar a ação climática, conscientizando os investidores sobre os riscos da dependência contínua de combustíveis fósseis, cuja queima é a maior contribuição para o aquecimento do planeta.

Petrobras entre as piores do ranking

Depois de analisar dados públicos, a Carbon Tracker avaliou cada empresa de petróleo e gás em cinco áreas principais: planos de investimento, projetos aprovados recentemente, planos de produção, metas de emissões e políticas de remuneração de executivos, que podem ser usadas para recompensar os CEOs para aumentar a produção.

Quatro das cinco empresas com maior pontuação são sediadas na Europa. A parte inferior da tabela é dominada por empresas da Arábia Saudita, do Brasil e, predominantemente, dos Estados Unidos.

A brasileira Petrobras figura entre as companhias com pior desempenho, segundo o relatório, aparecendo entre as cinco pior colocadas, no bloco com nota G, a segunda pior avaliação, juntamente com a americana ExxonMobil, a saudita Saudi Aramco e a americana Pioneer. A ConocoPhillips é a única a ter recebido a nota H, a mais baixa.