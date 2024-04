Barragem explodida, terra minada: guerra na Ucrânia faz vítimas silenciosas

Golfinhos, assim como outros animais marítimos e terrestres, fazem parte de um grupo de vítimas menos conhecidas da guerra da Ucrânia. O conflito, que mergulhou o país em uma catástrofe humanitária (ainda é incerto o número de vidas perdidas no confronto) há mais de dois anos, tem também consequências ambientais devastadoras.

"A guerra tem um impacto muito grande sobre o meio ambiente ucraniano, principalmente no sul do país e no litoral do Mar de Azov, onde há muitas áreas cultivadas, regiões de floresta e parques nacionais que foram destruídos completamente", afirmou Igor Tumasov, ex-cônsul da Ucrânia no Brasil e atual responsável pela região das Américas no Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia.

Por causa da guerra, em 2022, 80 golfinhos da espécie Delphinus delphis apareceram mortos na costa da Turquia, de acordo Fundação Turca de Investigação Marítima Imagem: Reprodução/Twitter

Esse aspecto, geralmente negligenciado, foi trazido à tona por um relatório apresentado em fevereiro deste ano por uma equipe multinacional de autoridades ligadas à causa ambiental —o Grupo de Trabalho de Alto Nível sobre as Consequências Ambientais da Guerra, que possui, entre os membros, a bióloga e ex-ministra do Meio Ambiente do Brasil, Izabella Teixeira, e a ativista sueca Greta Thunberg.

Segundo o documento, a Rússia atacou, ocupou ou queimou grandes áreas de territórios ambientalmente sensíveis, com repercussão sobre todos os âmbitos da chamada tripla crise planetária —perda de biodiversidade, pressão sobre o clima e poluição crescente.

A lista de exemplos inclui a liberação de produtos químicos perigosos por indústrias destruídas, o impacto na qualidade do ar causado pela devastação de cidades e pelas queimadas de florestas, danos a áreas agrícolas e reservas naturais, destruição de infraestruturas hídricas e poluição da água e de ecossistemas marinhos.