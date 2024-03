Pesquisa sugere incluir pesca no plano de proteção da represa Billings

O trabalho analisou os pontos fortes e as limitações do Plano de Desenvolvimento e Proteção Ambiental da bacia hidrográfica Billings, de 2017, a partir de critérios de sustentabilidade levantados na literatura da área e entrevistas com especialistas e outros atores.

Os estudiosos também se debruçaram sobre o histórico e os problemas do reservatório, acessando outros documentos para entender a sua articulação com diferentes planos setoriais, como o Plano Diretor do município de São Bernardo do Campo, o Plano Local de Habitação de Interesse Social e o Plano de Ação de Enfrentamento às Mudanças Climáticas.

Maior manancial da Região Metropolitana de São Paulo, o reservatório Billings abastece 1,5 milhão de pessoas dos municípios do grande ABC Paulista de Santo André, Diadema, Rio Grande da Serra, Ribeirão Pires, São Bernardo do Campo, incluindo São Paulo.

O trabalho destaca que o reservatório teria capacidade de atender 4,5 milhões de pessoas, se não estivesse em estado de degradação.

A ocupação irregular da área, desde 1980, explica como a bacia foi se deteriorando, já que os resíduos domésticos dos moradores eram lançados diretamente no reservatório.

Hoje, mais da metade da população do local está em situação de vulnerabilidade, sugerindo que essa realidade de despejo de dejetos ainda se mantém.