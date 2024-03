Como evitar que a seca histórica na Amazônia se torne um 'novo normal'?

Uma economia baseada em soluções da floresta poderá gerar até 8,2 bilhões de dólares por ano até 2050, segundo relatório da WRI Brasil. Conforme outro estudo desenvolvido pelo Centro de Pesquisa em Macroeconomia das Desigualdade atestou, as cadeias de valor de 30 produtos florestais, como o açaí e o cacau, faturaram algo na ordem de 1,4 bilhão de dólares e empregaram cerca de 224 mil camponeses apenas no ano de 2019.

Era para acontecer a cada 100 anos

A Amazônia apresenta uma variabilidade no regime de chuvas, com épocas mais úmidas e outras mais secas. Onde está o estado do Amazonas, por exemplo, os picos de chuva se dão entre novembro e março. Já entre maio e setembro, o período de estiagem é, comumente, acompanhado de uma baixa nos níveis dos rios.

Imagem: Getty Images

Mas há outros fatores condicionantes da variabilidade de chuvas na Amazônia: El Niño e La Niña. Essas duas "crianças" são fenômenos climáticos relacionados ou ao aquecimento, no caso do El Niño, ou ao resfriamento, no caso do La Niña, das águas do Oceano Pacífico. Para a Amazônia, o aquecimento do Pacífico conduz a uma anomalia na circulação atmosférica cuja consequência é o menor índice de chuvas na região, enquanto o resfriamento leva a mais precipitação.

É como garantido: os anos de El Niño são de seca para a Amazônia. Já os anos de La Niña são aqueles em que há inundações mais frequentes. Até aqui, isso está dentro do esperado. Porém, em se tratando de secas, nota-se como os fenômenos têm ganhado intensidade e menor intervalo entre eles.