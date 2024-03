Não é só onda de calor: entenda como crise climática afeta preço do azeite

De acordo com a organização, o consumo de óleo de oliva cresceu mais rapidamente do que a produção nas safras de 2019/20, 2020/21 e 2021/22, imediatamente antes do agravamento das condições climáticas.

Observamos aumento no consumo na China e na Índia, os dois maiores países em população. Qualquer flutuação em sua demanda impacta bastante o cenário global.

Pedro Calazans, da Uniagro

Imagem: iStock

Fraudes, pragas e guerra

Outros motivos que contribuem para a alta dos preços são o aparecimento de novas pragas e a guerra na Ucrânia, que além de ser um dos principais fornecedores mundiais de óleo de girassol (com o produto inflacionado, outros óleos seguem o mesmo caminho) também lidera em fertilizantes agrícolas.

Para aumentar as dificuldades, a falta de produto no mercado desencadeou uma onda de crimes na Europa, que inclui desde roubo de cargas até a extração de galhos e árvores inteiras com a ajuda de serras elétricas para misturar o azeite com outros tipos de óleos e criar produtos falsificados.