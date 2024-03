Seca na Sicília causa racionamento de água e perdas na agricultura

Dos pomares de laranjas e amêndoas às oliveiras e vinhedos, os agricultores sicilianos sofrem com colheitas perdidas ou de má qualidade, após meses de escassez de chuvas e temperaturas recordes no verão passado.

O cinturão de cultivo de trigo em torno do vulcão Etna encolheu, o que também significa falta de forragem para o gado.

Perto do Lago Nicoletti, no centro da Sicília, os produtores de pêssegos Leonforte, embalados individualmente nas árvores para protegê-los à medida que amadurecem, podem perder pomares inteiros devido à seca.

O impacto na vida animal é significativo, especialmente para aves migratórias entre a África e a Europa, com lagos como o Pozzillo enfrentando secas alarmantes.

Seca na Sicília tornou-se um grande problema para os agricultores alimentarem seus animais Imagem: Alberto Pizzoli/AFP

Racionamento

As 25 barragens da Sicília utilizadas para irrigação e abastecimento de água estão com 23% menos água do que no ano anterior devido ao acúmulo de sedimentos. O desperdício de água é um problema, com 52,5% da água perdida devido a vazamentos nas tubulações na Sicília.