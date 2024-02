Ministra destaca a importância da união feminina para avanço da equidade

Para Cida Gonçalves, ministra das mulheres, o avanço na busca pela equidade de gênero e pelo fim da violência é responsabilidade de homens e mulheres. Em conversa com Cris Bartis, a ministra também enfatizou a necessidade de solidariedade entre as mulheres em todos os espaços sociais. Ela argumentou que, seja nas escolas, sindicatos, movimentos sociais ou igrejas, as mulheres precisam unir forças para defenderem umas às outras.

Cida destacou a importância de ter mulheres ocupando posições de liderança em todos os setores da sociedade, dizendo que a representação feminina em cargos de poder é essencial para enfrentar os desafios e promover a igualdade de gênero de maneira eficaz.

Ao abordar a complexidade de trabalhar em um país onde as opiniões sobre o papel das mulheres são divididas, a ministra discutiu estratégias para comunicar a missão do Ministério das Mulheres a uma população diversificada. Ela sublinhou a necessidade de diálogo e inclusão para alcançar todas as mulheres, independentemente de sua origem ou crenças.