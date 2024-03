Brasil está onde o resto do planeta quer estar, diz especialista em energia

Para Luisa Palacios, pesquisadora sênior do Centro de Política Global de Energia, da Universidade de Columbia, o Brasil está onde o resto do planeta quer estar quando se fala em redução de emissões e energia limpa devido a sua matriz energética.

Precisamos lidar com o problema das emissões. Isso é simplesmente a realidade. Isso também é uma oportunidade para países como o Brasil, porque, como estávamos discutindo, a matriz elétrica do Brasil já é 80% renovável, enquanto globalmente a média é 30%. Luisa Palacios

Em uma entrevista exclusiva para Juliana Wallauer, a especialista discutiu os desafios e oportunidades que o Brasil enfrenta no cenário internacional, particularmente na transição energética. "A transição energética trata de inovação e acho que muitas coisas emocionantes estão acontecendo no Brasil com inovação", disse.