Hidratante para diluir em água? Fórmula ajuda a emitir 20% menos carbono

Textura do hidratante natura após misturar o produto concentrado com água Imagem: Rafaela Polo/UOL

Já testei o hidratante. Ao vê-lo antes de misturá-lo com a água é difícil acreditar que vai dar certo. Mas posso garantir que funciona. Depois de cerca de um minuto, eu tinha em mãos uma mistura igual àquelas que eu estou acostumada a ver quando penso em produtos como esse.

Desenvolvimento e vantagens

Apesar de a empresa dizer que não foi uma tarefa fácil, a solução chegou bem rápido. Foram necessários três anos para desenvolver uma fórmula que funcionasse em grande escala. "Nós testamos em todas as águas potáveis do Brasil", explica Ponce.

O produto, que custa cerca de R$ 78 no kit que vem com o vidro para diluir e R$ 59,90 só o refil, não tem o valor tão acessível para um hidratante, mas, segundo Ponce, tanto a fórmula quanto o cuidado que se tem na criação da embalagem, focando sempre na recuperação do meio ambiente, são trabalhos custosos.