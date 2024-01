Era do gelo: ele viveu com os mamutes, quase foi extinto e hoje se recupera

As pernas dos sagas são surpreendentemente rápidas e sua melhor defesa. Eles podem correr até 80 km/h. Imagem: Ulytautour/Wikimedia Commons

A caça é outra causa do declínio da população de saigas. Seu chifre é vendido e usado na medicina tradicional chinesa. Além disso, a caça do saiga está atrelada à sobrevivência de certas comunidades nômades.

Seus grandes narizes filtram a poeira e aquecem o ar gelado antes de chegar aos pulmões nos invernos. Imagem: Getty Images/Yerbolat Shadrakhov

O destino do antílope esteve intimamente ligado à queda econômica da União Soviética. O colapso da URSS em 1991 resultou no colapso das economias rurais, no desemprego e na pobreza.

Ondas de doenças, em 2003, fizeram com que apenas 6% dos antílopes saiga sobrevivessem no Cazaquistão, na Mongólia, na Rússia e no Uzbequistão. Imagem: Getty Images

A caça do saiga, então, proporcionou uma fonte de renda e alimentos. A fronteira com a China foi reaberta no final da década de 1980 e a procura por chifres aumentou.