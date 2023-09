'Hostilidade implacável': Brasil é país dos mais perigosos para ecologistas

Os assassinatos de ambientalistas dobraram em um ano na Colômbia, o país mais perigoso para a defesa do planeta, com 60 vítimas em 2022, aponta o relatório anual da ONG Global Witness, divulgado nesta terça-feira (13). No Brasil, 34 ativistas foram executados.

O relatório indica que 177 ambientalistas foram assassinados no mundo no ano passado, 88% deles na América Latina. Embora o número global seja levemente inferior ao do ano anterior (200), "a situação não melhorou substancialmente" e manteve-se a média de um ativista assassinado a cada dois dias, apurou a organização britânica.

"A América Latina é uma região onde existem movimentos sociais muito importantes e muito fortes. É uma região também muito rica em recursos naturais, que produz grande parte dos produtos agrícolas para o resto do mundo", explicou Laura Furones, principal autora do relatório à jornalista Jeanne Richard, da RFI. "As pessoas que vivem lá veem como esses recursos naturais são explorados. Eles se sentem compelidos a defender a terra e são atacados pelo seu comprometimento, pelo seu esforço," disse.