De que maneira o que comemos e a forma como nos alimentamos moldam o que nós somos? Quais as histórias por trás dos sabores que pulsam o paladar brasileiro? Homem negro e, como ele mesmo diz, "cria da favela do Rio de Janeiro", o chef brasileiro João Diamante cruzou o Atlântico atrás destas respostas.

Na série de quatro episódios "Origens - Um chef brasileiro no Benin", ele narra sua primeira experiência no continente africano. Essa aventura aconteceu no Benin, na Costa da Mina, região predominante no resultado do teste genético feito por João no início desse ano.

O país está entre os que mais tiveram pessoas traficadas para as Américas durante a escravidão — motivo pelo qual o nosso jeito de comer é tão parecido com o deles. Lá, ele se encontra com vendedores de comida de rua, faz compras na maior feira ao ar livre da África Ocidental e cozinha com outros chefs enquanto nos guia por uma viagem entre passado, presente e futuro da comida brasileira e beninense.

O especial em vídeo é produzido por MOV, produtora de vídeos do UOL, em parceria com ECOA, a plataforma por um mundo melhor do UOL, e o Núcleo de Diversidade. O projeto contou com o patrocínio de Genera.