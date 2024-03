Venezuela usa técnica polêmica para salvar geleira no Pico Humboldt

No parque de Sierra Nevada, na Venezuela, não resta quase nada da geleira La Corona. O que sobra dela poderá desaparecer completamente em 4 ou 5 anos. Para salvá-la, as autoridades decidiram cobri-la com uma manta gigantesca para evitar seu derretimento. Um método controverso, segundo especialistas.

Há pouco mais de meio século, a Venezuela tinha cinco geleiras que totalizavam quase 1.000 hectares de gelo. Um ciclo de recuo das geleiras começou no século 19 e se acelerou no século 20, devido às emissões de gases de efeito estufa.

Elides Sulbarán, engenheiro florestal venezuelano, ainda se lembra da paisagem branca do glaciar La Corona, no Pico Humboldt, a 4.916 metros acima do nível do mar.