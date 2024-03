Por sustentabilidade, correio alemão deixa de usar aviões dentro do país

Decolaram na quinta-feira (28) na Alemanha os últimos aviões transportando cartas para entrega no próprio país. Assim, depois de 62 anos, o serviço postal alemão Deutsche Post deu adeus a seus voos domésticos de correio.

A interrupção do transporte aéreo, projetado para reduzir custos e emissões de gases de efeito estufa, ocorre depois que o governo alemão decidiu flexibilizar as regras que regem os prazos de entrega de correspondência, o que fará com que os clientes tenham que esperar um pouco mais pelas cartas.

Último voo rumo a Stuttgart

O último avião levando correspondências domésticas decolou da capital, Berlim, rumo a Stuttgart, no sudoeste do país, na manhã da última quinta-feira, informou a agência de notícias alemã dpa. Outros aviões haviam partido anteriormente de Hannover, Munique e Stuttgart com um total de seis aeronaves transportando cerca de 1,5 milhão de cartas pesando 53 toneladas.