Nível do mar subiu devido ao El Niño e às mudanças climáticas, diz Nasa

Isso representaria o dobro das mudanças nas próximas três décadas em comparação com o século anterior, apontou, o que tornará as inundações muito mais frequentes e catastróficas do que atualmente.

A causa imediata do aumento é o fenômeno climático El Niño, que substituiu La Niña entre 2021 e 2022, quando o nível do mar subiu cerca de 0,20 centímetro.

O El Niño gera temperaturas oceânicas mais quentes do que a média no Pacífico equatorial.

"Nos anos de El Niño, grande parte da chuva que normalmente cai sobre a terra acaba no oceano, o que eleva temporariamente o nível do mar", explicou Josh Willis, pesquisador do JPL (Laboratório de Propulsão a Jato) da Nasa.

Mas também há uma clara pegada humana na tendência subjacente de aceleração.

"Conjuntos de dados de longo prazo, como este registro satelital de 30 anos, nos permitem diferenciar entre os efeitos de curto prazo sobre o nível do mar, como El Niño, e as tendências que nos indicam para onde está indo o nível do mar", disse Ben Hamlington, líder do programa marinho da Nasa.