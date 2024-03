Países vão rever modelos de construção civil para frear aquecimento global

Pelo menos 70 países concordaram, hoje (8), em revisar e adaptar modelos de construção de edifícios para frear o aquecimento global e protegê-los de fenômenos climáticos, anunciaram a ONU e o governo francês.

O primeiro "Fórum Mundial sobre Edifícios e Clima", que teve início ontem, foi organizado conjuntamente pela PNUMA (Agência das Nações Unidas para o Meio Ambiente) e o governo francês e foi encerrado com a "Declaração de Chaillot", em referência ao palácio que recebeu a cúpula.

Na reunião participaram ministros do Meio Ambiente ou da Construção dos países signatários, incluindo Estados Unidos e Arábia Saudita, com exceção da China. Jader Barbalho Filho, ministro das Cidades do Brasil, esteve presente. Também compareceram construtores, arquitetos, engenheiros, escritórios de design, indústrias de materiais ou de construção, diplomatas ou doadores internacionais.