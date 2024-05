Documentário sobre Ruth de Souza reverencia todas as mulheres pretas

Num dia 8 feito hoje, Ruth de Souza estreava no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. O ano era 1945. Num dia 12, feito o próximo domingo, ela alcançaria 103 anos de vida. Sua passagem foi em julho de 2019. O que aconteceu entre um dia e outro ganha os cinemas nesta quinta-feira (9) com "Diálogos com Ruth de Souza", dirigido pela Juliana Vicente. Prepare-se, que o filme já começa assim:

Uma câmera que avança devagarinho por uma casa vazia, apenas a voz de Juliana ao fundo, que diz: "A primeira vez que eu fui na casa da Ruth, fiquei impressionada. Tinha um tapete vermelho que ia da portaria até a porta da casa dela. Eu estava chegando na casa de uma diva". Depois daqui são 105 minutos de mergulho na história e nas memórias de umas maiores artistas do Brasil e do mundo. Ao assistir, você entenderá como se chega à uma conclusão dessas.

"Reverenciar a Ruth é reverenciar todas as mulheres pretas, todas as mulheres pretas que vieram antes, todas as mulheres pretas que virão depois", declara Juliana. Você a conhece da direção do também histórico "Racionais: Das Ruas de São Paulo pro Mundo". Outro documento importante para contar os Brasis que o Brasil insiste em deixar de lado.