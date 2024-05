Congresso reforça a ideia de que é um país à parte do Brasil

De tempos em tempos, o Congresso Nacional reforça a ideia de que é um país à parte do Brasil. Ou, no mínimo, uma realidade paralela com alguns milhões para gastar em seus próprios interesses. Na maior parte do tempo. Nesta semana aconteceu duas vezes algo que deveria nos mobilizar ao desespero. Sem contar o que passou e a gente nem soube.

No apagar das luzes de uma sessão, na última terça-feira (28), a Câmara dos Deputados sinalizou não ver problema que existam clubes de tiros a menos de 1 quilômetro das escolas públicas ou privadas. Ou seja, está permitido que no caminho da sua filha ou filho até a aula de matemática as pessoas se reúnam para treinar disparos com uma arma de fogo. O texto vai ao Senado. Consegue piorar.

No mesmo dia, em sessão conjunta da Câmara e do Senado, o Congresso manteve um veto presidencial de 2021 contra a criminalização das fake news. A decisão sinaliza para a sociedade não ser uma grande preocupação responsabilizar pessoas e grupos políticos que espalham intencionalmente mentiras e desinformação para manipular a percepção pública nas eleições. O que muitas vezes é feito com recurso público, importante dizer. Ou seja, dinheiro do seu e dos meus impostos usados contra nós mesmos.