Afastado para cuidar da saúde mental, Galhardo nos convida a falar do tema

O último mapeamento da OMS (Organização Mundial da Saúde) mostra que 5,8% da população brasileira sofre com a depressão. Em porcentagem parece pouco, mas são 11 milhões de pessoas. É muita gente em silencioso desespero.

Nosso imaginário coletivo está povoado de estereótipos e reducionismos sobre saúde mental. E isso é um perigo, para todas as pessoas e para o próprio país. É fácil perceber como o assunto é tratado. Basta ir até os comentários em resposta à notícia do afastamento de Thiago Galhardo. Muitos deles assim: "Ganha tanto dinheiro e com depressão?" Ou: "Homem não tem essas coisas, larga de frescura". Ou: "Ficou com medinho da pressão, jogador". São todos comentários reais, escritos no auge do nosso 2024.

Essa crença de que pessoas que têm acesso a bens materiais não precisam de apoio nesse campo da vida é uma ideia tão rasa quanto a outra, a de que homens não são alcançados pelo sofrimento psíquico. Nosso problema é estrutural e anterior a essa discussão: de modo geral, nós, homens, não somos alfabetizados emocionalmente para conseguir nomear os sentimentos.

Por isso é tão importante que casos como o do Thiago Galhardo, do Nilmar e tantos outros ganhem mais espaço na imprensa esportiva. Não de maneira sensacionalista, invasiva ou especulativa. De maneira responsável, como uma escolha editorial de cobertura.

Uma editoria de esporte — editoria é o termo usado para separar as áreas responsáveis pela produção de conteúdo de um determinado assunto nas redações — não pode ser resumida a como foi o treinamento ontem, a quem vai jogar amanhã. Tudo que acontece antes, depois e ao redor de um gramado, de uma quadra ou de uma pista é o próprio esporte acontecendo.

Imagine só quantas pessoas que têm pouco ou nenhum contato com o assunto saúde mental que seriam impactadas por 15 minutos ao vivo, naquele programa da hora do almoço, numa entrevista séria com uma profissional séria? Perdemos muitas chances de atravessar o importante e urgente no cotidiano da população.