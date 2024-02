Thiago Galhardo é liberado pelo Fortaleza para tratar saúde mental

Após o empate com o Sport, o ônibus do Fortaleza foi alvo de um atentado por parte de torcedores do clube pernambucano. A delegação do time cearense foi surpreendia com bombas e pedras atiradas em direção ao transporte em que os jogadores estavam.

Ao todo, seis atletas do Leão do Pici ficaram feridos depois do ataque. Thiago Galhardo não chegou a ser atingido.