Também se estabeleceu a importância de que o conceito se refira a territórios com direitos não atendidos, em vez de territórios em desacordo com a legislação

Jaison Luis Cervi, chefe do Setor de Territórios Sociais do IBGE

Ou seja: logo de saída, as pessoas e os seus lugares não serão criminalizados, esporte preferido dos programas sensacionalistas dos fins de tarde. Mas, sim, lidos a partir de perguntas básicas que o país deveria se fazer, desde que a república é supostamente uma república: Há postos de saúde suficientes para cuidar de todos por ali, num raio de 10 quilômetros? Se a escola não sobe o morro, não entra rua de terra adentro, a quem se deve responsabilizar? Afirmar as favelas como territórios de potência e com direitos não atendidos muda tudo.

No Brasil, mudanças do dia para noite só acontecem quando há uma votação para o aumento de salários de políticos, feita pelos próprios políticos. A sessão vara madrugada, se for preciso. O resto é luta, feito essa mudança construída nos últimos 20 anos. Desde 2003 que o IBGE promove atividades e consultas no sentido de revisar a nomenclatura. E bem antes disso já existiam pessoas lutando para que isso acontecesse, pressionando aqui e ali. Pessoas como Gizele Martins.

Mestre em Educação, Cultura e Comunicação em Periferias Urbanas (UERJ) e doutoranda em Comunicação (ECO/UFRJ), Gizele Martins é uma das mais importantes formuladoras de pensamento que o nosso país tem. Os Brasis sabem disso há anos, o Brasil ainda a conhece pouco. Não sabe o que está perdendo.

Cria da Favela da Maré, ela é uma das pessoas que vêm apontando o tanto de problema que brota ao redor de termos e expressões como essa: aglomerado subnormal. As leis e o imaginário brasileiro estão cheios de casos assim.