Dona Jacira

A quinta filha de Maria Aparecida Caldeiras de Oliveira e de Estácio Roque de Oliveira, ela é artista para todas as direções. Vale ser acompanhada em todas elas. Acaba de lançar seu segundo livro: "Um escudo de afeto aos meus". Cada palavra que ela solta é um mundo que se abre. Acompanhe aqui.

Ronaldo Matos

Pesquisador, jornalista e educador, é um dos maiores intelectuais desse país. Só falta o restante do Brasil saber disso. Ronaldo é um dos fundadores do Desenrola e Não Me Enrola, que assina uma coluna aqui no UOL. Também é cofundador do Território da Notícia, solução tecnológica para distribuição de informação em periferias e favelas. O acompanhe aqui.

Karinne Costa

Nascida em Catende, Pernambuco, ela é poeta, escritora e realizadora sociocultural. Fundou o Museu dos Sonhos Vivos, projeto que cuida da memória de periferias e favelas. Também é dona de uma das escritas mais originais e afetuosas que você irá conhecer. Acaba de vencer a bolsa de criação Caranguejolê, da Balada Literária. Isso quer dizer que vem aí em 2024 seu primeiro livro publicado, com o olhar e a contribuição do escritor Marcelino Freire. Siga aqui.