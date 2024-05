IA proporciona independência a pessoas cegas ou com baixa visão

Perguntar quais são as principais notícias do dia, saber como está o tempo, como se soletra uma palavra, programar a agenda de compromissos, enviar uma mensagem de áudio ou de texto, também passam ao alcance das mãos, ou melhor, da voz.

Imagine o quanto é importante destrancar uma fechadura, abrir ou fechar uma cortina e fazer uma chamada com um simples comando e sem ter que sair do lugar para as pessoas idosas com deficiência física ou com mobilidade reduzida?

Neste cenário, destaco os avanços da inteligência artificial com soluções inovadoras - e gratuitas - que melhoram a nossa qualidade de vida e nos dão autonomia e independência para executar atividades do cotidiano. No mercado, há alternativas que reconhecem texto, cores, pessoas, objetos, produtos, fazem leituras do código de barras, descrevem ambientes e fotos, detectam presença de luz e muito mais.

Com um aplicativo nativo do aparelho celular, que é capaz de ler com sonoridade o que digitamos, conseguimos enviar mensagens, fazer chamadas e acessar informações online.

O uso de apps de navegação baseados em IA, que oferecem uma orientação detalhada dos espaços urbanos, auxilia para uma jornada mais segura.

Entre os leitores de telas para computadores destaco o NVDA (Non Visual Desktop Access) e, para os celulares, o TalkBack, do Android, e o VoiceOver, do iPhone (iOS), todos gratuitos.