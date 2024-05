Nem pop, nem tech: os impactos do agronegócio na Amazônia

Agrotóxico: solução e problema desde a Antiguidade

As discussões sobre as doenças no campo como barreiras para a produção de produtos agropecuários importantes para o desenvolvimento social vêm desde a antiguidade.

Na Revolução Industrial, que marca o início do século 18, destaca-se o intenso processo migratório do campo para as cidades, que culmina na chamada Revolução Verde, onde o uso de agrotóxicos passa a ser considerado parceiro do desenvolvimento social.

A partir do século 20, a agricultura moderna, imersa nesse modelo produtivo químico-dependente, pode ser considerada um dos polos de situações históricas delicadas onde se viu, pela primeira vez, a ameaça à saúde dos trabalhadores, do ambiente e das populações em geral que viviam nas proximidades de grandes fábricas.

No Brasil, as primeiras fábricas de agrotóxicos surgiram na década de 40. No entanto, foi durante o período militar, entre 1964 e 1985, que registrou-se no país um avanço muito considerável no uso desses produtos.

E agora, nos últimos anos, a expansão do agronegócio relacionado ao uso indiscriminado de agrotóxicos passou a ser um grave problema de saúde pública no Brasil, que não está sendo devidamente combatido.